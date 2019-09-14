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Премьер-министр Гончарук предлагает Катару покупать украинские клубы

10:32 155 Читати українською
Премьер-министр Гончарук предлагает Катару покупать украинские клубы
Алексей Гончарук / president.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предлагает инвесторам из Катара покупать украинские футбольные клубы.

"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я им сказал о том, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", – сказал он в субботу на 16-й встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве. Кроме того, Гончарук рассказал, что сам играет в футбол.

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Сейчас известным катарским футбольным инвестором за рубежом является Нассер Аль-Хелаифи, который обладает ПСЖ. За это время команда 6 раз выиграла Лигу 1.

Источник: Футбол 24
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