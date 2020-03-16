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"Прекрати плакать и поздравь испанцев": чемпион Европы жестко раскритиковал Клоппа после фиаско в Лиге чемпионов

13:38 131 Читати українською
"Прекрати плакать и поздравь испанцев": чемпион Европы жестко раскритиковал Клоппа после фиаско в Лиге чемпионов
Клопп не сприймає автобуси

Легендарный голландский футболист Вим ван Ханегем встал на защиту мадридского Атлетико, который играл от обороны на Энфилде против Ливерпуля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
 
Маркос Льоренте 97’
Маркос Льоренте 105’
Альваро Мората 120+1’
43’ Джорджиньо Вейналдум
94’ Роберто Фирмино
97’ Маркос Льоренте
105’ Маркос Льоренте
120+1’ Альваро Мората

"Я очень расстроен из-за людей, которые считают, что весь мир должен исповедовать атакующий футбол, как Юрген Клопп или Майкл Оуэн. Последний пренебрежительно высказывался об игре Атлетико.

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В Мадриде они уступили команде, которая имела немало кадровых потерь. Набрав столько очков в АПЛ, Ливерпуль мог оформить титул еще в марте. Затем они возвращаются в Европу и начинают ныть из-за стиля Симеоне.

То, что Атлетико делал на Энфилде, было прекрасным. В конце концов, разве хозяева не получили желаемого, поведя 2:0? Атлетико нужно отдать должное, ведь им удалось перевернуть игру на свою пользу. Чья это вина? Разве не ваша? Перестаньте плакать и поздравьте испанцев", – заявил Вим ван Ханегем, который выиграл Кубок европейских чемпионов 1969/1970, в интервью изданию AD.

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Добавим, что Юрген Клопп возмущался тактикой Атлетико, а Майк Оуэн, который работает экспертом на телевидении, откровенно раскритиковал тренера мадридцев. "Простите, пожалуйста, что не поддерживаю глупостей о мастер-классе Симеоне. Нет ничего гениального в том, чтобы расставить 11 топовых футболистов у своих ворот. Ливерпуль был сильнее", – отметил экс-форвард "красных".

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Лига чемпионов Ливерпуль - Атлетико Майкл Оуэн Майкл Оуэн Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Юрген Клопп Юрген Клопп Диего Симеоне Диего Симеоне
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