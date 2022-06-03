Прекрасный автогол в видеообзоре матча Чехия – Швейцария – 2:1
09:43 - Читати українською
Чехия одолела Швейцарию в первом туре Лиги наций 2022/23. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
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Хозяева забили уже на старте усилиями Кухты после ошибки в обороне, но еще до перерыва мастерство Окафора позволило "Нати" сравнять ситуацию на табло.
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Решающим во встрече стал рикошет Соу на 58-й минуте, после которого мяч красиво залетел под дальнюю штангу его ворот. Чехия возглавила группу 2 лиги 1 после первого тура, ведь Португалия и Испания, другие соперники в квартете, разошлись миром.
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