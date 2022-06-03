Хозяева забили уже на старте усилиями Кухты после ошибки в обороне, но еще до перерыва мастерство Окафора позволило "Нати" сравнять ситуацию на табло.

Лига наций: Чехия отомстила за Украину, Холанд забил победный гол, ассист Соломона и крошки Вербича