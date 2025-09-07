В субботу, 6 сентября, парижский клуб сообщил, что Дембеле и Дуэ пропустят примерно 6 и 4 недели соответственно из-за травм, полученных в составе сборной Франции во время матча квалификации ЧМ-2026 против Украины (2:0).

Сборная Украины "травмировала" двух одноклубников Забарного – пресса заставила Дешама оправдываться

"Мы всегда имели эту связь относительно медицинской информации об игроках со всеми клубами, мы, конечно, осознаем состояние футболистов, когда получаем соответствующую информацию. Некоторые клубы предоставляют больше или меньше информации. Но мы всегда действовали серьезно и с большим профессионализмом.

Возмущение ПСЖ? Я их понимаю. На их месте я бы чувствовал то же самое. Я здесь не для того, чтобы рисковать игроками. Как только футболист выходит на поле – риск никогда не равен нулю.

Например, Шерки и Салиба – они травмированы. Это подтверждено, поэтому они не приехали в сборную.

Мы действовали серьезно и со всей ответственностью, всегда спрашивали о самочувствии игроков после каждой тренировки. Самочувствие игрока – для меня это очень важно, это принципиально.

Например, Дезире попросил о замене. Мы об этом поговорили. Желание игрока играть иногда превосходит многие вещи. Если через 20 минут он говорит, что что-то не так, я его меняю", – цитирует Дешама Telefoot.

