В четверг, 27 июня, Санкт-Паули на своём официальном сайте объявил о назначении Александера Блессина новым главным тренером. Он заменил на этом посту 31-летнего Фабиана Хюрцелера, который ушёл на повышение в АПЛ – молодой специалист заменил Роберто Де Дзерби в Брайтоне.

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Последний сезон Блессин провёл в Унионе Сент-Жилуаз, который привёл к победе в Кубке Бельгии – в финале турнира "желто-синие" одолели Антверпен со счётом 1:0. До этого он работал в Дженоа. Именно он заменил Андрея Шевченко на посту главного тренера "грифонов" после увольнения украинского специалиста.

Также 51-летний специалист успел поработать с Остенде и молодёжными командами РБ Лейпциг.

Унион выиграл Кубок Бельгии впервые за 89 лет – в финале был повержен экс-соперник Шахтёра по ЛЧ