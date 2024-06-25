Хоселу согласовал условия личного контракта с катарским клубом Аль-Гарафа. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, "бланкос" выкупит игрока у Эспаньола за 1,5 млн евро и продаст катарскому клубу за эту же сумму. Сам Хоселу подпишет с Аль-Гарафа контракт по схеме 2+1.

Реал не удержит героя полуфинала ЛЧ – он испугался приезда Мбаппе

Прошлый сезон 34-летний форвард сыграл за Реал на правах аренды и принес немало пользы – 49 матчей, 17 голов и 3 ассиста. Именно его дубль на последних минутах помог перевернуть ответный матч полуфинала ЛЧ против Баварии.

Реал расстаётся с Хоселу из-за прихода в команду Эндрика и Килиана Мбаппе. С такой конкуренцией у 34-летнего форварда было бы мало игрового времени.

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