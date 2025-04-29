Ожидается, что на турнир в США команду повезет Сантьяго Солари, который заменит Карло Анчелотти на посту тренера "сливочных". Аргентинский специалист хотел бы привлечь в команду полузащитника Франко Мастантуоно из Ривер Плейта.

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Как сообщает AS, трансфер 17-летнего аргентинца обойдется Реалу в 45 миллионов евро. У Мастантуоно есть итальянский паспорт, что позволит "сливочным" избежать проблем с лимитом. Впрочем, руководство Ривер Плейта не горит желанием отпускать свою жемчужину, поскольку клуб планировал, что полузащитник останется в команде до 2025 года.

Вероятный переход Франко может поставить под сомнение будущее Гюлера в Реале. Оба игрока претендовали бы одну позицию.

Мастантуоно – воспитанник Ривер Плейт. За первую команду он отыграл в 55 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов.

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