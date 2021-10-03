Интер вырвал три очка в матче 7-го тура Серии А против Сассуоло. Смотрите видео голов и обзор матча.

Хозяева уверенно провели первый тайм, заработав пенальти на 22-й минуте. Шкриняр сбил Бога в штрафной, а Берарди идеально исполнил пенальти.

Интер одержал волевую победу над Сассуоло, Ювентус на последних минутах выцарапал три очка у Торино

После перерыва сработала массовая замена Симоне Индзаги. Среди четырех "джокеров" был и Эдин Джеко, которому для гола хватило одной минуты. Босниец окончательно закрепился в статусе героя Интера, заработав победный пенальти для Лаутаро Мартинеса – 2:1. Напомним, что Джеко будет противостоять сборной Украины (12 октября) в матче отбора на чемпионат мира.