В матче с Карабахом Бенфика проиграла со счетом 2:3, но Судаков оформил две голевые передачи.

"Это просто фантастика": Судаков объяснил, почему Бенфика проиграла Карабаху, ведя 2:0

"В прошлую пятницу он сыграл несколько минут в матче против Санта-Клары, а во вторник дебютировал в стартовом составе в Лиге чемпионов. Он отдал голевую передачу Энцо, которая вывела команду вперед, а позже добавил к ней еще один ассист (разрезал оборону соперника по центру), на Павлидиса.

Судаков продемонстрировал и другие технические навыки, подчеркивающие его уникальность. Если он способен менять игру, пока еще не знает своих партнеров по команде, то представьте, что он сделает, когда это произойдет. Он принесет "орлам" тот креативный футбол, которого им так не хватало. Но ему понадобится помощь", – отметил журналист MaisFutebol Давид Маркеш.

Карабах шокировал Бенфику в украинском шоу на Да Луж, Опорочив Судакову дебют мечты – Кащук принес победу после 0:2