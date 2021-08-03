Владислав Кочергин и Виктор Скрипник стали лучшими игроком и тренером соответственно по итогам второго тура Премьер-лиги.

Убедительная победа луганчан над Ингульцом (5:1) позволила Заре набрать первые очки в новом чемпионате, тогда как команда Сергея Лавриненко еще не получила ни одного пункта.

Исторический хет-трик Кочергина в видеообзоре матча Ингулец – Заря – 1:5

Герой матча Владислав Кочергин, который оформил хет-трик, стал лучшим игроком второго тура элитного дивизиона чемпионата Украины. Наставник Зари Виктор Скрипник был признан лучшим среди тренеров, информирует официальный сайт Премьер-лиги.

В следующем туре Заря сыграет в Запорожье против киевского Динамо. Матч состоится 8 августа. Ингулец 9 числа встретится на выезде с Десной.

Заря разгромила Ингулец благодаря хет-трику Кочергина и двум асситам Булецы