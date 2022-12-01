Кривбасс сообщил, что пригласил ребят, которые были болбоями на игре с СК Днепр-1, на совместный ужин, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что наставник СК Днепр-1 Александр Кучер пожаловался на работу болбоев, что они долго подавали мячи и затягивали время.

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Один из них, Сергей Милоблог, рассказал, как к ним обращались игроки и другие представители днепрян. "Почти весь матч они оскорбляли нас, выкрикивали нецензурные изречения. А в одном из моментов игрок СК Днепр-1 Гуцуляк вообще вырвал мяч из рук.

При этом главный тренер днепрян Александр Кучер просто нецензурно обругал меня. А некоторые из персонала днепрян со скамейки запасных вообще угрожали нам физической расправой. Кричали и с трибун. И это были представители СК Днепр-1. И снова маты, брань и угрозы!

Что касается момента во втором тайме с защитником СК Днепр-1 Габриэлем Гомесом, то, честно говоря, и не хочется вспоминать о том, что он мне сказал и куда послал. Но такое поведение легионера команды УПЛ просто недопустимо! Я так понимаю, что легионер СК Днепр-1 приехал в Украину играть в футбол, зарабатывать себе на жизнь, но почему он позволяет себе такое поведение по отношению к нам? Да, возможно, то, что я не подал мяч вовремя, а бросил его на землю, неправильно. Но, надеюсь, ситуация, о которой я говорю, хоть немного меня оправдывает".

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