Представители Сантоса встретятся с менеджерами Дерлиса Гонсалеса

Сегодня, 17 июля, пройдет встреча представителей бразильского Сантоса и хавбека киевского Динамо Дерлиса Гонсалеса.

Представители Сантоса и Гонсалес встретятся сегодня, 17 июля, сообщает radiocaraiba.com.br.

Динамо заявилось на сезон УПЛ 2018/19 без Рудько, Пантича и Гонсалеса, но с Пиваричем и Кадаром

Парагваец стремится покинуть киевское Динамо. Игрока активно связывают именно с бразильским клубом, тогда как другой хавбек Витор Буэно должен переехать в столицу Украины.

О том, что Дерлис ищет новый клуб, сообщил и главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.