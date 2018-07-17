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Представители Сантоса встретятся с менеджерами Дерлиса Гонсалеса

19:56 83 Читати українською
Представители Сантоса встретятся с менеджерами Дерлиса Гонсалеса
Дерлис Гонсалес / ФК Динамо Киев

Сегодня, 17 июля, пройдет встреча представителей бразильского Сантоса и хавбека киевского Динамо Дерлиса Гонсалеса.

Представители Сантоса и Гонсалес встретятся сегодня, 17 июля, сообщает radiocaraiba.com.br.

Динамо заявилось на сезон УПЛ 2018/19 без Рудько, Пантича и Гонсалеса, но с Пиваричем и Кадаром

Парагваец стремится покинуть киевское Динамо. Игрока активно связывают именно с бразильским клубом, тогда как другой хавбек Витор Буэно должен переехать в столицу Украины.

О том, что Дерлис ищет новый клуб, сообщил и главный тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

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