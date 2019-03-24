Представители ФФУ вместе с Маркевичем присоединились к празднованию столетия Валенсии

Испанский Валенсия в эти дни отмечает столетие со дня основания, к поздравлениям присоединились и представители Украины.

На праздничных мероприятиях Украину представляли вице-президент ФФУ, президент АВФУ Олег Собуцкий, бывший тренер, председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич и партнер Национальной сборной ветеранов в Испании Константин Бережной.

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Во время торжественного приема президенту валенсийского клуба Арнилу Мурти и голове клубной Ассоциации ветеранов Фернандо Гинеру были вручены футболки сборной Украины со символическим номером "100", изготовленную мастерами доску с поздравлениями к юбилею и другие сувениры.

Сегодня в Валенсию съехались легендарные футболисты и тренеры клуба прошлых лет и состоялся матч Легенды Валенсии – Сборная Испании на стадионе Месталья.

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Палоп, Луиш Мигел Монтейру, Марчена, Джукич, Фернандо Гинер, Кили Гонсалес, Клаудио Лопес, Хуан Санчес и другие футболисты первой величины в составе хозяев, за сборную страны вышли Мигель Анхель Надаль, Луис Милья, Маркос Сенна, Де ла Ред, Хуанфран, Амависка, Отеро, Ромеро и другие.