Представители Андерлехта прокомментировали интерес к экс-форварда Динамо Мбокани

Ассистент главного тренера Пер Зеттерберг считает, что Мбокани может усилить любую команду.

"Мы знаем его сильные качества и знаем, что он отличный форвард, но Мбокани исполняется 34 года. Мы видим, что он в хорошей форме в этом сезоне, но вопрос о его возможном переходе пока не решен окончательно.

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Мы усердно работаем, чтобы добиться лучших результатов, потому что у нас достаточно много игроков, но не хватает действительно сильных футболистов. Нам также нужно значительно сократить состав, избавиться от тех, кто не готов играть на таком высоком уровне и бороться за трофеи", – передает слова Зеттерберга Het Nieuwsblad.

В текущем сезоне Мбокани провел 30 матчей во всех турнирах за Антверпен, отметившись 11 голами и 9 ассистов.

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