Австрийский коллектив оказался в эпицентре небольшого скандала после победы над Севильей и выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

Ноа Окафор, автор единственного и победного гола, после матча в раздевалке вел онлайн-трансляцию в Instagram. Команда праздновала выход в плей-офф самого престижного евротурнира. Но все завершилось скандалом.

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Как сообщает FUMS, игрок или член персонала Зальцбурга назвал футболистов Севильи "испанскими дрочи*ами". После обнародования видео на просторах интернета "красные быки" извинились.

"В порыве радости от выхода в плей-офф ЛЧ было сказано то, что не должны говорить. Сегодня мы играли против сильного и справедливого соперника, простите нам такие слова", – написала пресс-служба австрийцев, добавив пост с благодарностью за игру. Вылетевшая в Лигу Европы Севилья никак не отреагировала.