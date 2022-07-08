Формат футзальной Лиги чемпионов отличается от футбольной. Здесь квалификация проходит по нескольким этапам в формате мини-турниров. В итоге определяются участники финала четырех, разыгрывающие трофей.

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Украину в следующем розыгрыше ЛЧ будет представлять херсонский Продексим, который начнет борьбу в основном раунде Пути А, поскольку занимает шестую строчку в клубном рейтинге, сообщает пресс-служба УАФ. Продексим попал в группу 4, где сыграет с Бенфикой, венгерским Халадашем и румынским Юнайтед Галац. Мини-турнир пройдет в Румынии с 25 по 30 октября.

По три лучшие команды из каждой группы выйдут в элитный раунд. Там 16 клубов делят на четыре группы по четыре в каждой. Жеребьевка состоится 8 ноября. Посев будет утвержден перед жеребьевкой. Победители четырех групп выйдут на финальную стадию.

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