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Представитель ТК "Футбол" прокомментировал слухи относительно ухода Бублий, Малиновского и Седан

18:39 117 Читати українською
Представитель ТК "Футбол" прокомментировал слухи относительно ухода Бублий, Малиновского и Седан
Алла Бублий / Фото ТК Футбол

PR-специалист телеканалов "Футбол 1/2" Даниил Вереитин рассказал о будущем некоторых сотрудников компании.

"Друзья, сегодня появилась информация о том, что телеканалы "Футбол 1/2" покинул ряд сотрудников.

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Влада Седан теперь живет в Манчестере и мы рады, что у нее все замечательно. Андрей Малиновский является штатным комментатором телеканалов "Футбол" и вскоре вы его обязательно услышите снова.

Влада Седан покидает телеканалы "Футбол", будущее Аллы Бублий остается под вопросом, – СМИ

Относительно Аллы Бублий – эта информация не соответствует действительности. Алла продолжит работу на телеканалах "Футбол 1/2", – написал Вереитин на своей странице в Фейсбуке.

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Теги
Футбол 1 Андрей Малиновский Алла Бублий Футбол 2 телевидение Влада Щеглова (Седан)
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