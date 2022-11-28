Представитель Месси резко опроверг слухи о переезде аргентинца в МЛС
Похоже, слухи о переезде Лионеля Месси в МЛС оказались ложными.
Накануне появилась информация, что капитан сборной Аргентины близок к переезду в Интер Майами, принадлежащий Дэвиду Бекхэму. Лео якобы предлагали рекордную для чемпионата зарплату.
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Однако представитель Месси Марсело Мендес резко опроверг эту информацию. "Это неправда, это фейковые новости. Нет никаких переговоров о том, чтобы Лионель присоединился к Интеру Майами в следующем сезоне", – заявил он в комментарии CNN.
Контракт Лео с ПСЖ истекает летом 2023-го. Пресса предсказывала ему как продолжение сотрудничества с парижанами, так и возвращение в Барселону или переезд в другой чемпионат. Сейчас 35-летний аргентинец выступает на ЧМ-2022.
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