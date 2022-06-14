Стадион имени Владимира Бойко серьезно пострадал от обстрелов рашистов, в частности, последствия видны как на газоне, так и по другой инфраструктуре.

Взял пример с Вернидуба – футбольный голкипер эвакуировал семью из Харькова и ушел на фронт

"Футбольный газон умер без регулярного полива. Следы от российских артиллерийских ударов как на поле, так и на трибунах. Внутри административного здания все разбито мародерами. "русский мир", горы в аду!" – написал Санин на своей странице в Facebook.

Напомним, россияне обстреливали Мариуполь, фактически сравняв украинский город с землей. ВСУ пытается освободить Мариуполь от "русского мира", что обязательно случится со всей территорией Украины.

"Моє ставлення до росіян просте – вони під*раси": арбітр УПЛ на війні – рятунок у Лимані, конфлікти Срни, рука Кузнєцова