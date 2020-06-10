Представитель Ярмоленко прокомментировал информацию о переходе украинца в турецкий гранд

Представитель агентской компании ProStar Сергей Серебренников прокомментировал слухи, что вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко может оказаться в Турции.

"Андрей очень хорошо поработал в карантинный период и находится в форме. Он сосредоточен на возобновлении АПЛ с Вест Хэмом. Клуб доволен Андреем. Сам игрок также очень доволен своей жизнью в Лондоне.

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Информация о Фенербахче – это лишь выдумка. Неточные новости турецкой прессы. Пусть не обижается Фенербахче, но где турецкие клубы, где Вест Хэм?" – цитирует Серебренникова Sporx.

К слову, агентская компания ProStar, в которой работает Серебренников, представляет интересы Андрея Ярмоленко, а также Руслана Малиновского и других футболистов ведущих украинских клубов.

Добавим, что в нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков в составе Вест Хэма, записав в свой актив 3 гола и ассист.

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