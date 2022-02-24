Маттиас Варниг покинул наблюдательный совет клуба, сообщает официальный сайт "кнаппен". Функционер сам инициировал разрыв сотрудничества.

"Свободу Украине": культовое немецкое издание зацензурировало российского спонсора Шальке – фото дня

Варниг выполнял функции представителя Газпрома с июля 2019 года. Шальке получает немалые вливания от компании страны-агрессора. Сейчас на уровне второй Бундеслиги гельзенкирхенцам платят 9 млн евро за сезон, а в случае возвращения в элиту сумма возрастет до 15 млн евро.

Заметим, что сегодня утром российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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