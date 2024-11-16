В сети появляется все больше интересных деталей относительно матча Румыния – Косово в Лиге наций.

После матча Лиги наций между Румынией и Косово произошел инцидент, когда представитель Федерации футбола Румынии атаковал вингера косоваров Эдона Жегрову. Видео конфликта было опубликовано на странице Kosovar Football.

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В ситуацию вмешались футболисты косовской сборной, которые сдержали агрессивного функционера.

Напомним, данный матч так и не был завершен: в компенсированное время второго тайма при счете 0:0 косовары решили покинуть поле. Причиной этого стали скандирования на трибунах румынских фанатов, а также сербский флаг. Болельщики на стадионе совершали провокации, выкрикивая "Косово – Сербия" и "Сербия, Сербия".

A member of the Romania FA attempted to physically attack Edon Zhegrova!



Thankfully, Taulant Hodaj and Bajram Shala intervened to protect the player.#ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/M04CcqgVRY — Kosovar Football (@KosovarFootball) November 16, 2024

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