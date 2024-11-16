Представитель Федерации футбола Румынии едва не избил игрока сборной Косово после матча – судьба поединка до сих пор неизвестна
В сети появляется все больше интересных деталей относительно матча Румыния – Косово в Лиге наций.
После матча Лиги наций между Румынией и Косово произошел инцидент, когда представитель Федерации футбола Румынии атаковал вингера косоваров Эдона Жегрову. Видео конфликта было опубликовано на странице Kosovar Football.
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В ситуацию вмешались футболисты косовской сборной, которые сдержали агрессивного функционера.
Напомним, данный матч так и не был завершен: в компенсированное время второго тайма при счете 0:0 косовары решили покинуть поле. Причиной этого стали скандирования на трибунах румынских фанатов, а также сербский флаг. Болельщики на стадионе совершали провокации, выкрикивая "Косово – Сербия" и "Сербия, Сербия".
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