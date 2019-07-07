Представитель Динамо подтвердил заинтересованность в трансфере Зайца, – турецкие СМИ

Киевское Динамо может усилить состав полузащитником турецкого Фенербахче Михой Зайцем.

Представитель киевского Динамо подтвердил интерес к полузащитнику Фенербахче Михе Зайцу.

Динамо предлагает за хавбека Фенербахче Зайца 6 млн евро, – турецкие СМИ

"Зайц один из игроков в нашем списке. Мы хотели бы видеть его в команде, но мы должны договориться с Фенербахче. На данный момент нет определенности в этой ситуации. Все прояснится в ближайшие дни", – передает слова одного из представителей Динамо Futbol Arena.

Отметим, что Динамо предлагало 5 млн евро за игрока сборной Словении Миху Зайца, но получило отказ. Фенербахче хочет получить не менее 6,5 млн евро за своего игрока.

Ранее турецкие СМИ писали о том, что Зайц наверняка покинет стамбульский клуб, так как главный тренер Фенербахче не видит словенца в стартовом составе в новом сезоне.

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