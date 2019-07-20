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Представитель Барселоны официально ответил на претензии Атлетико по трансферу Гризманна

20:19 184 Читати українською
Представитель Барселоны официально ответил на претензии Атлетико по трансферу Гризманна
Антуан Гризманн в Барселоне / ФК Барселона

Технический секретарь Барселоны Эрик Абидаль прокомментировал претензии Атлетико на переход Антуана Гризманна в каталонский клуб.

Напомним, Атлетико требует от Барселоны еще 80 млн евро за трансфер Антуана Гризманна. По мнению "матрасников", каталонцы договорились с игроком еще до того, как сумма отступных за него уменьшилась с 200 до 120 млн евро (это произошло 1 июля).

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"Понятно, что Атлетико защищает свои интересы. У Барселоны никогда не было предварительной договоренности с Гризманном. Мы впервые связались с его представителями только после заявления игрока об уходе из Атлетико. Бартомеу сообщил президенту Атлетико о том, что Барселона выплатит 120 млн евро за Гризманна, если клубы не достигнут согласия в ходе переговоров.

Гризманн – хорошее подписание для Барселоны, поскольку может закрыть несколько позиций в атаке. Он является великим бомбардиром, который выиграл немало серьезных трофеев", – цитирует Абидаля Le Parisien.

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