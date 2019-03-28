Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии покинет свой пост после 38 лет работы

Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор больше не будет работать на своей должности после почти 40 лет работы.

Гордон Тейлор сообщил, что больше не будет занимать должность председателя Ассоциации профессиональных футболистов Англии, передает Sky Sports.

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Специалист работал на этой должности почти 40 лет, придя в 1981 году. Функционер в течение 5 лет не сможет выполнять другую роль в ПФА. Тейлор будет присутствовать на сборе организации в Манчестере, а после этого официально объявит об отставке.

Тейлор за последние 12 лет заработал 20 млн фунтов, что сделало его самым богатым главой организации.