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Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии покинет свой пост после 38 лет работы

10:08 6 Читати українською
Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии покинет свой пост после 38 лет работы
Гордон Тейлор / Sky Sports

Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии Гордон Тейлор больше не будет работать на своей должности после почти 40 лет работы.

Гордон Тейлор сообщил, что больше не будет занимать должность председателя Ассоциации профессиональных футболистов Англии, передает Sky Sports.

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Специалист работал на этой должности почти 40 лет, придя в 1981 году. Функционер в течение 5 лет не сможет выполнять другую роль в ПФА. Тейлор будет присутствовать на сборе организации в Манчестере, а после этого официально объявит об отставке.

Тейлор за последние 12 лет заработал 20 млн фунтов, что сделало его самым богатым главой организации.

Теги
Англия Гордон Тейлор
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