Грузия минимально обыграла Беларусь в полуфинале Лиги наций 2018/19 и приблизилась к заветному выходу на Евро-2020. Смотрите видео гола и обзор матча Грузия – Беларусь.

Грузия уже на 7 минуте вышла вперед в счете – Окриашвили завалили в штрафной, а нападающий сам же и реализовал приговор судьи. Грузины владели инициативой на протяжении поединка, однако этот гол с 11-метровой отметки так и остался единственным.

Отбор на Евро-2020, полуфиналы: экс-звезда УПЛ принес Грузии победу – Украина ждет третьего соперника в группе (LIVE)

Таким образом, Грузия вышла в финал плей-офф Лиги наций, где поборется за путевку на Евро-2020. Добавим, что грузины могут стать последним соперником сборной Украины на групповом этапе турнира.