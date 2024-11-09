"Что вы хотите от меня услышать? Что я предпочел бы, чтобы они все были там? Конечно, предпочел бы. Не хватало второго, третьего, четвертого лучших игроков и так далее. Мы хотим, чтобы все лучшие футболисты планеты присутствовали в такой вечер.

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Лучшая команда года не присутствовала на церемонии, хотя они получили награды лучшему тренеру и лучшему бомбардиру.

Я должен уважать решение каждого. Хотя сам бы так не поступил. Но они делают то, что хотят", – цитирует Родри Marca.

Напомним, Реал бойкотировал церемонию награждения "Золотого мяча", поскольку бразилец не выиграл. Винисиуса обошел Родри из Манчестер Сити.

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