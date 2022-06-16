Amazon Prime выпустил документалку о Погбе, а The Athletic опубликовал самые интересные моменты из фильма. Одним из таких стал разговор между Полем и его агентом Мино Райолой (ныне усопшим). Там они обсуждали последнее предложение МЮ продлить контракт.

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– Манчестер Юнайтед сделал новый оффер?

– Да. Они хотят, чтобы ты остался. Но предложение этого не отражает. Я заставлю их понять, что если клуб хочет строить вокруг футболиста проект, то должен платить нормально.

– Они блефуют. Как можно говорить футболисту, что он нужен и предлагать ничто? Никогда такого не видел.

Как сообщает Sky Sports, прошлым летом Манчестер Юнайтед предложил Погба новый контракт с немного более высокой зарплатой, чем у него была (290 тысяч фунтов в неделю). Поль отверг предложение. В настоящее время он готовится свободным агентом перейти в Ювентус.

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