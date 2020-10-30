"В первую очередь хочу поздравить Виктора, потому что для молодого парня, украинца из нашей Академии попасть в основу Шахтера – достаточно важный шаг вперед. Я за него очень рад.

Шахтер продлил контракт с чемпионом мира

Почему? Потому что на этой позиции в нашем клубе заиграть очень сложно. На эту позицию требуется много качеств и характеристик, которыми, к счастью, Корниенко обладает. Мало того, что нужно иметь два сердца, чтобы играть на данной позиции, еще нужно обладать скоростью, техникой, уметь обороняться и еще атаковать. Я очень рад, что мы подписали с Корниенко пятилетний контракт, и хотел бы ему пожелать только удачи и роста в нашем клубе.

Мы знали о его уровне, знали, какими характеристиками он обладает. Но вопрос в том, что мы также знали других футболистов, которых пробовали на эту позицию. У них не получалось, у Виктора – получилось. Для нас это не то чтобы прорыв, нам это говорит о том, что вообще попасть в основу Шахтера сложно. Независимо от того, о ком мы говорим: о воспитаннике Академии или бразильцах, которых покупаем. И то, что у него получилось, снимает для нас очень и очень много вопросов, облегчает жизнь и повышает качество игры. Счастливы, что так все сложилось. Он проявил себя в сложнейших матчах с сильными соперниками – большей проверки тяжело себе представить.

Предложения по Корниенку? Во-первых, мне кажется, рано. Если Шахтер выйдет из группы, тогда будет совсем другая история, тогда скауты и клубы будут видеть в этом системный подход, системную работу не только всей команды и всего клуба, а и индивидуальности на поле. Мне кажется, все впереди. А что по нему предложения будут, я думаю, это однозначно", – цитирует Сергея Палкина официальный сайт Шахтера.

Заметим, Корниенко подписал новый контракт с Шахтером, рассчитанный до 2025 года. Юный защитник провел 8 матчей в составе Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 2 ассиста. Добавим, что Корниенко был в составе сборной Украины U-20, которая победила на молодежном чемпионате мира.

"Шахтар у Лавру заніс перед матчем": табуретка Конте, чи був пенальті на Лукаку, або Чому у Шеви болітиме голова