"Ребров интересует не только Динамо, но и клубы из Англии", – агент специалиста

Футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы главного тренера венгерского Ференцвароша Сергея Реброва, высказался относительно слухов об интересе киевского Динамо к своему подопечному.

"Действительно, кроме киевского Динамо претендентами на Сергея Реброва называются еще несколько клубов, в том числе из Англии, Саудовской Аравии, Китая. Уже несколько раз выходил на связь президент Фенербахче – в Турции Сергея помнят, он там играл, они следят за его тренерскими успехами.

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У Реброва действующий контракт с Ференцварошем еще на три года. Он счастлив в Будапеште, рядом с ним его семья и клуб тоже доволен его работой. В Венгрии победили коронавирус, возобновился футбол, на стадионы приходят болельщики. Сейчас Сергей Станиславович борется с командой за очередной чемпионский титул.

В прошлом сезоне, спустя 15 лет, он вернул команду в еврокубки. Она была в шаге от выхода из группы в Лиге Европы. Ференцварош дважды достойно сыграл с Эспаньолом, обыгрывал в Москве ЦСКА. Сергей чувствует себя в этой команде хорошо и покидать ее не собирается. Впрочем, в тренерской карьере никогда нельзя далеко загадывать на будущее. И нам приятно, что к его услугам есть интерес.

Предложения от Динамо не было, но мы вежливые люди и можем его рассмотреть, как и любые другие предложения. Что касается Динамо, то ни я, ни Сергей не теряем связь с его родным клубом, мы поддерживаем отношения с семьей Суркисов. В феврале я был в Киеве на матче Динамо, мы общались, виделись с Леонидом Буряком", – сказал Варга в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Ференцварош после 26 туров уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея в своем активе 60 очков.

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