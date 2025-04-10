После поражения в номинации на "Золотой мяч" 2024 года Винисиус Жуниор находился не в лучшей форме. Бразилец потерял статус главной звезды Реала на фоне выступлений Килиана Мбаппе и даже рассматривал решение покинуть состав "сливочных". Однако после долгих раздумий седьмой номер Реала решил остаться в команде, сообщает Cadena SER.

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Игрок как никогда близок к подписанию нового контракта с королевским клубом и уже даже отклонил сумасшедшие предложения из Саудовской Аравии, которые предлагали ему контракты на минимум 1 миллиард евро. Винисиус хочет согласовать новое соглашение с Реалом на 3 или 4 года, чтобы положить конец всем спекуляциям вокруг него.

Напомним, что в текущем сезоне Винисиус сыграл 43 матча во всех турнирах за "сливочных", забив 19 голов и отдав 14 ассистов.

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