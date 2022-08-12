"Долгожданная и желанная идея с созданием единого телепула накрылась "медным тазом". По сути, предложение Setanta аннулируется. Эту компанию интересовал либо полный пакет прав на показ со всеми клубами, либо, как в этом случае, ничего.

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Динамо, Заря, Днепр-1 и Металлист идут в "плюсовскую" медиагруппу и будут транслироваться, скорее всего, на 2+2 и УНІАН.

Рух идет на свой YouTube-канал и будет транслироваться на Ruh TV. Ворсклу подхватывает Еспресо ТВ. Возможно, он возьмет себе транслировать еще 1-2 клуба.

Думаю, на этом этапе включится MEGOGO, которое также заберет несколько клубов. Кто от этого выиграл? Собственные амбиции, разве что. Не больше", – заявил Бурбас в эфире Чистий підкаст.

Правда, исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий призвал не торопиться с выводами. "Хочу попросить всех доверять только официальным источникам! Сейчас согласовываются технические условия контракта! Информацию о том, что Setanta вышла из игры, не соответствует действительности. В понедельник планируется официальное заявление по ситуации с ТВ-пулом УПЛ", – цитирует Дикого Бомбардир.

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