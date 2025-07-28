Ардон Яшари интересует многие топ-клубы Европы. Как информирует Gazzetta dello Sport, Милан предпринял очередную попытку его подписания, предложив 33,5 млн евро, но получил отказ. Брюгге намерен устроить аукцион среди клубов АПЛ.

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Сообщается, что своим отказом "сине-черные" словно послали "россонери" сигнал: "пожалуйста, увеличьте предложение". Бельгийский гранд хочет выручить за своего таланта не менее 40 млн евро.

Ближайшие несколько дней покажут, будет ли достигнут компромисс или Милан предпочтет искать других игроков.

На этой неделе Яшари отправится в Северную Македонию, чтобы отпраздновать свадьбу. Игрок дал понять своему клубу, что готов бойкотировать тренировки и официальные матчи, чтобы его продали в топ-клуб Европы как можно скорее.

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