Неизвестный клуб перебил предложение Баварии по форварду Харри Кейну, информирует Bild. Источник не знает наверняка, но предполагает, что это мог быть ПСЖ, Манчестер Юнайтед или Челси. Именно этим клубам нужен центрфорвард.

Кейн не покинет Тоттенхэм этим летом – Sky Sports убеждает, что трансфер сорвется

Эта информация подтверждает инсайд Sky Sports о том, что сделка Кейна с Баварией сорвалась. Источник отмечал, что шансы на то, что капитан "шпор" останется в Северном Лондоне до лета 2024 года, существенно выросли.

Ранее ВВС утверждал, что "шпоры" достигли принципиального соглашения с Баварией по Кейну. Сообщалось, что мюнхенцы заплатят за бомбардира более 100 млн евро.

В 435 матчах за Тоттенхэм Кейн забил 280 мячей.

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