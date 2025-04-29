"Предлагали 15 миллионов, но установили цену в 25": игрок Динамо рассказал о не реализованном переходе в Болонью
Форвард Динамо Владислав Супряга поделился историей об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.
– С какими клубами были переговоры?
– Базель, Дженоа, Сампдория, Летом после Днепра была Болонья.
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– О каких цифрах мы говорим?
– 6,5 миллионов было. Это Базель.
– Базель фигурировал как основной претендент на тебя?
– Да.
– Когда СМИ писали о 15 миллионах, это была Болонья?
– Это была Болонья.
– Это было во времена, во которые был Луческу?
– Да. Как только я вернулся из аренды из Днепра.
– Луческу не отпустил тебя в Болонью?
– Этого я не знаю. Мне сказали, что нет. И поставили ценник в 25 миллионов.
– Как ты думаешь – это был отказ Луческу или президента клуба?
– Думаю, что президента клуба, – сказал Супряга в эфире YouTube-канала АкТИвні.
К слову, Супряга выступает на правах аренды в Заре с начала текущего сезона – игрок принадлежит Динамо. Нападающий провел 15 матчей (всего лишь 335 минут) и результативными действиями не отличался.
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