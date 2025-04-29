Форвард Динамо Владислав Супряга поделился историей об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.

– С какими клубами были переговоры?

– Базель, Дженоа, Сампдория, Летом после Днепра была Болонья.

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– О каких цифрах мы говорим?

– 6,5 миллионов было. Это Базель.

– Базель фигурировал как основной претендент на тебя?

– Да.

– Когда СМИ писали о 15 миллионах, это была Болонья?

– Это была Болонья.

– Это было во времена, во которые был Луческу?

– Да. Как только я вернулся из аренды из Днепра.

– Луческу не отпустил тебя в Болонью?

– Этого я не знаю. Мне сказали, что нет. И поставили ценник в 25 миллионов.

– Как ты думаешь – это был отказ Луческу или президента клуба?

– Думаю, что президента клуба, – сказал Супряга в эфире YouTube-канала АкТИвні.

К слову, Супряга выступает на правах аренды в Заре с начала текущего сезона – игрок принадлежит Динамо. Нападающий провел 15 матчей (всего лишь 335 минут) и результативными действиями не отличался.

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