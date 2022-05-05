"Не говорите, что эта ситуация – моя вина. Возможно, мы совершили какие-то ошибки летом, но в январе было достаточно времени, чтобы исправить это.

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Нападающие, которых мы подписали, не забили даже гола. Я предложил взять тренера с яйцами, но они не хотели меня слушать", – цитирует Прециози Repubblica.

Напомним, на днях Андрес Бласкес – представитель компании 777 Partners, владеющей генуэзским клубом, заявил, что если бы американский фонд не приобрел Дженоа у Прециози, то клуб рисковал бы обанкротился.

К слову, с ноября по декабрь 2021 года главным тренером Дженоа был Андрей Шнвченко. После него команду принял немец Александр Блессин.

За три тура до финиша Дженоа в турнирной таблице Серии А идет предпоследней, ​​имея в своем активе 25 очков – от спасительного 17 места ее отделяет три пункта.

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