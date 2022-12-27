Фабиан Хюрцелер стал новым главным тренером Санкт-Паули. В составе команды есть только два игрока, которые старше нового наставника.

Контрольный матч с берлинским Унионом (2:3) Санкт-Паули проводил под руководством 29-летнего Фабиана Хюрцелера. Как информирует официальный сайт клуба, боссы Санкт-Паули решили дать Хюрцелеру шанс и повысили его до должности главного тренера.

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"За время работы помощником тренера и исполняющим обязанности главного тренера Фабиан показал, что он очень структурированно подходит к решению задач и предлагает конкретные решения", – отметил спортивный директор клуба Андреас Борнеманн.

Ранее Хюрцелер был помощником экс-тренера Тимо Шульца, который был уволен в начале декабря за плохие результаты во второй Бундеслиге.

Санкт-Паули занимает 15 место в турнирной таблице своего чемпионата.

В составе команды есть только два игрока, которые старше нового наставника.

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