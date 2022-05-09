Летом француз станет свободным агентом, поэтому многие топ-клубы заинтересованы в сотрудничестве с ним. В частности, накануне появилась информация, что пригласить Погба попробует Манчестер Сити. Однако такой сценарий не устраивает футболиста.

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По информации Дэвида Орншейна из The Athletic, Погба не перейдет в состав принципиального соперника "Красных дьяволов". Более того, 29-летний полузащитник настроен совсем покинуть Англию. Среди его приоритетов – продолжение карьеры в клубе из Испании, Италии или Франции.

Напомним, 6 лет назад Манчестер Юнайтед заплатил Ювентусу 105 млн евро за возвращение Погба. В текущем сезоне француз провел 27 матчей, в которых оформил один гол и 9 результативных передач.

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