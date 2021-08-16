Ассоциация европейских клубов (ECA) решила вернуть в свои ряды 9 из 12 клубов, которые организовали Суперлигу.

Милан, Интер, Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Атлетико вернулись в Ассоциацию европейских клубов, сообщает официальный сайт организации.

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"ECA приняла во внимание признание клубов, что так называемый проект Суперлиги Европы не отвечал интересам широкого футбольного сообщества, а также их публичные заявления о полном отказе от этого проекта", – говорится в сообщении.

Напомним, эти клубы вместе с Барселоной, Реалом и Ювентусом вышли из Ассоциации европейских клубов в апреле, объявив о запуске Суперлиги. Впрочем, проект европейских грандов с треском провалился.

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