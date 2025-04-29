Бывший вратарь одесского Черноморца, а ныне тренер вратарей "моряков" Евгений Боровик рассказал о непонятном поведении арбитра Юрия Вакса во время одного из поединков УПЛ.

Экс-голкипер вспомнил матч 18-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2016/17 между Черноморцем и Александрией (1:2). Тогда, по словам Боровика, главный арбитр игры Юрий Вакс весь матч общался с игроками ненормативной лексикой.

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"Вакс взял баксы. Иначе он не мог судить. У нас было удаление. Поле дерьмо... Грязь, в которой невозможно ни мяч выбить, ничего. И тут он подбежал: "Ты, п****, б****, выбивай скорее!" Всех на поле материл. Может, навеселе был?" – сказал Боровик в интервью Українському футболу.

Стоит отметить, что Юрий Вакс был арбитром УПЛ из Симферополя, после аннексии Крыма он остался проживать на полуострове и получил российский паспорт. В 2017 году Вакс начал судить матчи местной оккупационной лиги.

К слову, сейчас Черноморец, в котором работает Евгений Боровик, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе команды 18 очков после 26-ти туров чемпионата.

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