"Предатель продан", – фанаты Интера испортили скандальное граффити Лукаку и Ибрагимовича
19:49 - Читати українською
Новоиспеченному нападающему Челси Ромелу Лукаку лучше избегать болельщиков Интера.
Граффити с изображением стычки Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича было испорчено фанами "нерадзурри", сообщает GuillaumeMP.
Лукаку стал рекордным трансфером Челси
На рисунке появилась подпись "Предатель продан". Таким образом болельщики Интера выразили свою позицию о продаже 28-летнего бельгийца в Челси за 115 млн евро.
Лукаку в прошлом сезоне Серии А 24-мя голами помог Интеру завоевать золотые медали итальянского первенства.
Интер разгромил Динамо: трагикомедия ошибок, бледный Цыганков, тревога перед Лигой чемпионов усиливается
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter