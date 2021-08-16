Граффити с изображением стычки Ромелу Лукаку и Златана Ибрагимовича было испорчено фанами "нерадзурри", сообщает GuillaumeMP.

Лукаку стал рекордным трансфером Челси

На рисунке появилась подпись "Предатель продан". Таким образом болельщики Интера выразили свою позицию о продаже 28-летнего бельгийца в Челси за 115 млн евро.

Лукаку в прошлом сезоне Серии А 24-мя голами помог Интеру завоевать золотые медали итальянского первенства.

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