Бывший тренер Кристалла и Николаева Серий Шевченко предлагал Андрею Лазарчуку занять должность тренера вратарей в футбольном клубе Фрегат, который рашисты хотели создать в оккупированном Херсоне на базе Кристалла. Об этом эксклюзивно для Футбол 24 сообщил администратор и пресс-атташе Кристалла Николай Комаренко.

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По информации Комаренко, Шевченко предлагал Лазарчуку за измену родине зарплату в 70 тысяч рублей в месяц. Однако Лазарчук ответил отказом.

На тот момент оккупационные власти установили следующий курс: за 1 гривну можно было приобрести 1,5 рубля.

Напомним, что воплотить планы в жизнь оккупантам не удалось. 11 ноября ВСУ освободили Херсон от рашистов и навсегда похоронили идею создания так называемого футбольного клуба Фрегат.

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