Вильярреал – Динамо Загреб

15 апреля, 22:00, Вильярреал, Эль Мадригал, первый матч – 1:0

В хорватской столице команды вполне могли устроить голевой фестиваль, создав на двоих с десяток моментов. Однако, поединок завершился лишь минимальной победой "Желтой субмарины" благодаря полукурьезному пенальти. Вильярреал до сих пор осторожно называют фаворитом противостояния. Очевидно, обозреватели держат в уме феерический реванш Загреба после поражения Тоттенхэму в первом матче.

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Однако упрямая статистика за левантийцев – в кампании 2020/21 Лиги Европы Вильярреал дома только побеждает. И возглавляет "желтых" настоящий корифей турнира Унаи Эмери. Нынешний Вильярреал выглядит гораздо более дисциплинированным лондонских "шпор". Поэтому вера в реальность еще одного подвига Динамо – мизерная.

Кадровые потери: Иборра, Эступиньян – Мохаррами, Адеми (под вопросом)

Манчестер Юнайтед – Гранада

15 апреля, 22:00, Манчестер, Олд Траффорд, телетрансляция на канале "Футбол 1", первый матч – 2:0

Еще меньше шансов перед ответным матчем у испанской Гранады. "Насриды" и так прыгнули выше головы в свой дебютный сезон в еврокубках. С большими кадровыми проблемами гранадцы прошли потрясающий путь со 2-го раунда квалификации Лиги Европы в четвертьфинал. За время этого похода Гранада выбила ряд сильных оппонентов с Наполи во главе. Но, похоже, 1/4 финала – конечная для испанцев. МЮ одержал уверенную выездную победу на классе. Хозяева, хоть и создали не меньше Юнайтед моментов, но с реализацией не справились. "Красные дьяволы" вытеснили максимум на Лос Карменес, а теперь готовы повторить этот трюк в эконом-режиме и на Олд Траффорд. И даже предполагаемая ротация от манкунианцев не способна резко улучшить перспективы Гранады.

Кадровые потери: Байли, Джонс, Марсьяль, Джеймс (под вопросом), Магуайр, Мактоминей, Шоу (все – дисквалификация) – Дуарте, Соро, Брис, Лосано, Милья

Рома – Аякс

15 апреля, 22:00, Рим, Стадио Олимпико, телетрансляция на канале "Футбол 2", первый матч – 2:1

Зато в Риме следует ожидать сверхинтересной битвы. Местные "волки" неделю назад оформили настоящее чудо в Амстердаме. Рома уступила Аяксу по всем ключевым показателям, но сумела увезти победу из Нидерландов. Постарались и сами "аяксиды" – Тадич на старте второго тайма не реализовал одиннадцатиметровый и вместо потенциальных 2:0 Аякс получил 1:2 в итоге. Во время нынешней еврокампании Рома дома еще не проигрывала, но амстердамцы приложат максимум усилий для завершения этой серии. Вероятный же "автобус" от Фонсеки, на команду которого изрядно давит ответственность за результат на фоне неудач на внутренней арене, может только помочь подопечным Тен Хага. Аякс любит и умеет разнообразно атаковать, поэтому римлянам будет трудно устоять.

Кадровые потери: Б. Перес (дисквалификация), Кумбулла, Дзаньоло, Эль-Шаарави, Смоллинг, Спинаццола (под вопросом) – Онана (дисквалификация), Блинд, Мазрауи, Схурс (под вопросом)

Славия Прага – Арсенал

15 апреля, 22:00, Прага, Эден, телетрансляция на канале "Футбол 3", первый матч – 1:1

Славия и Арсенал в Лондоне показали себя поздними птичками, забив по мячу в эндшпиле поединка. Но этот результат выглядит более благоприятным для пражан. "Красно-белым" теперь достаточно не пропустить для оформления крупнейшего достижения за годы выступлений в еврокубках. Слишком отсиживаться в обороне либо вообще парковать "автобус" команда Трпишовски не будет. Зато Славия будет методично ловить свои шансы впереди, пользуясь потребностью "канониров" забивать. Арсенал, конечно, остается фаворитом противостояния. Даже годы неудач лондонцев не лишили клуб россыпи звезд. Однако, в раундах плей-офф порядок периодически бьет класс. В вечер четверга в столице Чехии может случиться именно такая история.

Кадровые потери: Кудела (дисквалификация), Сима, Говорка, Дели, Олаинка – Смит-Роу, Обамеянг, Эдегор (все – под вопросом), Луис, Тирни

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