"Празднование закончится сегодня. Все игроки прекрасно понимают, что у нас нет времени на новые празднования. Нужно удвоить усилия, и завтра мы начнем готовиться к новому матчу", – приводит слова Реброва пресс-служба Аль-Айна.

Ребров с сыновьями отпраздновал первый трофей на Ближнем Востоке – патриотическая фотография

Напомним, что подопечные Сергея Станиславовича в серии пенальти вырвали победу в финале Кубка Лиги ОАЭ, принеся украинскому специалисту первый трофей на Ближнем Востоке.

Добавим, что Аль-Айн также лидирует в чемпионате ОАЭ, имея 52 очка после 21 сыгранного тура. Вторая Аль-Вахда на 7 пунктов меньше.

Аль-Айн выиграл Кубок лиги ОАЭ – первый трофей Реброва на Ближнем Востоке