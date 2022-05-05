"Празднование закончится сегодня": Ребров сдержанно отреагировал на добытие первого трофея на Ближнем Востоке
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров лаконично высказался по поводу победы в Кубке Лиги ОАЭ.
"Празднование закончится сегодня. Все игроки прекрасно понимают, что у нас нет времени на новые празднования. Нужно удвоить усилия, и завтра мы начнем готовиться к новому матчу", – приводит слова Реброва пресс-служба Аль-Айна.
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Напомним, что подопечные Сергея Станиславовича в серии пенальти вырвали победу в финале Кубка Лиги ОАЭ, принеся украинскому специалисту первый трофей на Ближнем Востоке.
Добавим, что Аль-Айн также лидирует в чемпионате ОАЭ, имея 52 очка после 21 сыгранного тура. Вторая Аль-Вахда на 7 пунктов меньше.
Аль-Айн выиграл Кубок лиги ОАЭ – первый трофей Реброва на Ближнем Востоке