Праздник комбинационного футбола в видеообзоре матча Боруссия Д – Копенгаген – 3:0
6 сентября 23:38 - Читати українською
Боруссия Дортмунд эффектно одолела Копенгаген в 1 туре Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча.
Дортмунд провел 2 образцовые атаки под занавес тайма и получил комфортное преимущество. Сначала сработала тройка Зюле-Брандт-Ройс, которая в считанные секунды пролетела все поле и организовала гол. Затем Геррейро сам перехватил мяч, отдал Рейне и открылся на пустые ворота – 2:0.
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На 83-й минуте Беллингем добил Копенгаген. Эта атака получилась наиболее эффектной – 4 подряд передачи в касание и точное завершение звездного англичанина.
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