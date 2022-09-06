Дортмунд провел 2 образцовые атаки под занавес тайма и получил комфортное преимущество. Сначала сработала тройка Зюле-Брандт-Ройс, которая в считанные секунды пролетела все поле и организовала гол. Затем Геррейро сам перехватил мяч, отдал Рейне и открылся на пустые ворота – 2:0.

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На 83-й минуте Беллингем добил Копенгаген. Эта атака получилась наиболее эффектной – 4 подряд передачи в касание и точное завершение звездного англичанина.