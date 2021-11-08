Французский хавбек открыл счет на 39-й минуте противостояния с Ужгородом.

Металлист объявил о трансфере бразильского вингера

Балули взялся исполнять штрафной удар метров с 35-ти. Учитывая расстояние и расположение мяча по центру, очевидным решением казался розыгрыш стандарта. Однако легионер решил пробить и мощным выстрелом в стиле Жажи Коэлью поразил верхний угол ворот закарпатцев.

К слову, в нынешнем сезоне Фарес Балули провел 13 матчей в Первой лиге, в которых забил 6 мячей.

Металлист одолел Ужгород, оставив закарпатцев на дне Первой лиги, Полесье продлило длительную безвыигрышную серию