"Правоногий Жажа": легионер Металлиста разрядил пушку в стиле звезды команды Маркевича
10:59 - Читати українською
Полузащитник харьковского Металлиста Фарес Балули отличился красивым забитым мячом в рамках 17-го тура отечественной Первой лиги.
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Французский хавбек открыл счет на 39-й минуте противостояния с Ужгородом.
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Балули взялся исполнять штрафной удар метров с 35-ти. Учитывая расстояние и расположение мяча по центру, очевидным решением казался розыгрыш стандарта. Однако легионер решил пробить и мощным выстрелом в стиле Жажи Коэлью поразил верхний угол ворот закарпатцев.
К слову, в нынешнем сезоне Фарес Балули провел 13 матчей в Первой лиге, в которых забил 6 мячей.
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