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Правящая семья Катара может приобрести Наполи за более 500 миллионов евро

22:47 47 Читати українською
Правящая семья Катара может приобрести Наполи за более 500 миллионов евро
Наполи / ФК Наполи

Итальянская команда Наполи может в ближайшее время сменить своего владельца.

Правящая семья Катара планирует приобрести футбольный клуб Наполи, сообщает издание Daily Mail. Катарцы готовы предложить за команду 560 млн евро. По информации издания, президент неаполитанской команды Аурелио Де Лаурентис потерял интерес к клубу и может принять предложение.

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Напомним, Де Лаурентис стал владельцем клуба в 2004 году – при нем команда поднялась из Серии С в высший дивизион Италии.

После 12-ти туров неаполитанцы занимают седьмую строчку, набрав 19 очков. От первого места их отделяет 13 пунктов.

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Италия Наполи Наполи Аурелио Де Лаурентис
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