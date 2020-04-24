Правительство Венгрии пошло на беспрецедентный для Европы шаг – Ребров и Ко серьезно пострадают

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан подписал указ, позволяющий профессиональным спортивным клубам существенно урезать выплаты игрокам, тренерам и персоналу.

В связи с пандемией коронавируса венгерские клубы получили право снизить зарплату на 70 %, сообщает Sport.interia.pl.

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С 30 марта в Венгрии введено чрезвычайное положение, что позволяет правительству принимать необходимые для преодоления последствий COVID-19 указы. Уменьшение оплаты труда спортсменов и лиц, непосредственно связанных с ними, может быть введено клубами, пока действует режим чрезвычайного положения. Его конечная дата до сих пор не определена.

Напомним, что в чемпионате Венгрии выступает немало украинских легионеров. В частности, лидера местного первенства – Ференцварош – возглавляет Сергей Ребров, а под его руководством выступают украинцы Харатин и Зубков.

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