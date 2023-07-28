Один из клубов поставил перед собой задачу заманить в Саудовскую Аравию звезду мировой величины.

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 17 миллиардов фунтов стерлингов на трансферы клубам элитного дивизиона страны до 2030 года. Об этом информирует журналист Бен Джейкобс.

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Согласно источнику, подписание контракта с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе не было специально предусмотрено в бюджете в начале лета, но саудовские посредники и Аль-Хиляль знали, что Килиан может стать доступен в течение нескольких недель, и готовы действовать авантюрно.

Аль-Хиляль поставил перед собой задачу заманить в Саудовскую Аравию звезду мировой величины после того, как Лионель Месси отказался подписывать с клубом контракт. Этим летом клуб также присматривался к Неймару и Луке Модричу. Целью на 2024 год является Роберт Левандовски, который недавно заявил, что не планирует продолжать свою карьеру в Саудовской Аравии.

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