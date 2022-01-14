В январе правительство западного соседа Украины готовится начать масштабную программу поддержки спорта, которая обойдется в 700 млн злотых (около 154 млн евро), информирует Interia.

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Немалая часть будет выделена на футбол. Польша предоставит клубам 150 млн злотых для развития инфраструктуры, которая должна способствовать прогрессу местных талантов. Каждому представителю Экстраклясы выделят по 6 млн злотых, а представителям первого дивизиона – по 2 млн. Клубы обязаны согласовывать свои проекты с Министерством спорта.

Отдельно будут "спонсировать" призеров чемпионата и обладателя Кубка. Польша хочет поддержать команды, которым приходится выдерживать серьезную конкуренцию на международной арене. Уже с сезона 2022/23 чемпион может получить 30 млн злотых, серебряный и бронзовый призер по 20 млн, а победитель Кубка – 25 млн. Всего на 3 сезона будет выделено около 300 млн злотых (66 млн евро) дополнительного "призового фонда".

Добавим, что сейчас чемпионат Польши занимает только 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА. В текущем сезоне еврокубков не осталось ни одного польского клуба, как и у Украины (сейчас 12-е место).

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